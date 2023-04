A feltételezések szerint legalább 3,3 millió eurót (1,24 milliárd forint) kereső bűnszövetkezet cseh tagjai koordinátorként tevékenykedtek, és az áldozatok szolgáltatásait honlapokon kínálták. Az elkövetők előre lefoglalhatták a nőket, míg a rotációs rendszerek – amelyeket „szex-túráknak” vagy „körhintáknak” is neveznek – lehetővé tették, hogy a kizsákmányolt áldozatokat különböző helyszíneken kínálják fel – számolt be róla az Europol.

Az akció eredményeire vonatkozó vizsgálat még folyamatban van, mivel összesen több mint 400 cseh, magyar és román állampolgárságú áldozatot számoltak össze.

2022 áprilisában a Cseh Nemzeti Szervezett Bűnözés Elleni Ügynökség České Budějovicei Kirendeltsége, a Helsinki Rendőrkapitányság emberkereskedelemmel foglalkozó nemzeti nyomozócsoportja és a magyar Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Hírszerzési Osztálya közösen vett részt egy akciónapon, amelynek célja a szexuális kizsákmányoló hálózat mögött álló bűnözők felderítése volt. Az Europol koordinálta az első akciónapot, amelyet továbbiak követtek, ezek során a finn és a cseh hatóságok további elfogatóparancsokat hajtottak végre.

A művelet általános eredményei a következők:

A szervezett bűnözői hálózaton belüli úgynevezett „híváskezelők” tartották ellenőrzésük alatt az áldozatokat. Az operátorok feladata az volt, hogy az áldozatokat felnőtteknek szóló szolgáltatási weboldalakon hirdessék, és kezeljék online profiljukat. Ezek a cseh nők állították össze az áldozatok találkozóinak napirendjét, és ellenőrizték a nyújtott szexuális szolgáltatások típusait. Egyes esetekben a fő elkövetők konkrét áldozatokat is felhasználtak, hogy a többiek felett ellenőrzést gyakoroljanak.

A szexuális kizsákmányolásra kényszerített 400 áldozatot többnyire cseh nőkként hirdették, függetlenül valódi állampolgárságuktól. Gyakran rendkívüli kényszer alatt dolgoztak, megfosztották őket keresetüktől, és a bűnözők állandó ellenőrzés alatt tartották őket. Abban az esetben, ha hazatérhettek, a hálózat tagjai elvették megtakarításaik nagy részét, valamint fenyegetésekkel és erőszakkal további pénzt zsaroltak ki tőlük.

???? 90 victims of sexual exploitation identified.



The operation involved ???????? ???????? & ???????? authorities, with support from Europol & @Eurojust, and led to the arrest of 13 suspected human traffickers.



Press release ⤵️https://t.co/DQImhQe8Jl pic.twitter.com/fjIOhgzTko