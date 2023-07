Amikor Travis King amerikai katona a héten Dél-Koreából átsprintelt a határon Észak-Koreába, eltűnt egy olyan országban, ahol a tartós koronavírus-járvány miatti aggodalmak és korlátozások minden eddiginél elszigeteltebbé tették az amúgy is titkolózó országot – írja a Reuters. Ugyanis a hírügynökség cikke szerint a járvány idején Észak-Korea leállított minden nemzetközi utazást és a kereskedelem nagy részét is, hosszú határfalat épített, sőt a járvány kitörésének kezdetén néhány engedély nélküli határátlépőt le is lőtt.

A Reuters szerint King indítékai továbbra is tisztázatlanok, bár amerikai tisztviselők szerint katonai fegyelmi eljárás fenyegette, és valószínűleg emiatt léphette át a szándékosan a koreai határt.

„Még ha vissza is akar térni az Egyesült Államokba, ez évekbe telhet”

– idézik a szöuli Korea Risk Group igazgatóját. Andrei Lankov szerint az amerikai katona „legalább a Covid-korlátozási időszak végéig Észak-Koreában maradhat, ami még két-három-négy év is lehet”.