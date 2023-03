A The New York Times szerdán hírszerzési forrásokra hivatkozva jelentette, hogy az amerikai titkosszolgálatok által összegyűjtött adatok alapján egy ukránbarát csoport követte el az akciót, de arra nincs bizonyíték, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek vagy az ő belső körének köze lett volna a támadáshoz.

A lap szerint fennáll annak lehetősége, hogy az ukrán kormánnyal vagy titkosszolgálatokkal kapcsolatban lévő harmadik fél titokban hajtotta végre a műveletet.

A két vezetékpáron tavaly szeptemberben észleltek gázömlést, majd az ügyben illetékes svéd és dán hatóságok megállapították, hogy szándékos szabotázsakció történt, de nem neveztek meg felelőst. Moszkva a Nyugatot és az angolszászokat tette felelőssé a támadásért. Egy amerikai oknyomozó újságíró szintén név nélkül nyilatkozó forrásra hivatkozva pedig arról számolt be, hogy a műveletet az amerikai kormány utasítására hajtották végre.

Mihajlo Podoljak közölte, Kijevnek semmi köze a „balesethez”:

– írta a tanácsadó a Twitteren.

Although I enjoy collecting amusing conspiracy theories about ???????? government, I have to say: ???????? has nothing to do with the Baltic Sea mishap and has no information about "pro-???????? sabotage groups". What happened to the Nord Stream pipelines? "They sank," as they say in RF itself...