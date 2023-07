Az európai uniós tagállamok megfoszthatják védett státuszuktól azokat a menekülteket, akik súlyos bűncselekményeket követnek el, és veszélyt jelentenek a társadalomra nézve – szögezte le az Európai Unió Bírósága csütörtöki határozatában.

Az érintettnek valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélyt kell jelentenie a társadalom valamely alapvető érdekére, és a határozatnak meg kell felelnie az arányosság elvének

– áll a luxemburgi székhelyű testület ítéletében.

Nem veszik el automatikusan a védett státuszt

Az uniós bíróság szerint az, hogy a menekültstátusszal rendelkező személy súlyos bűncselekményt követett el befogadó országában, és ezért jogerősen elítéltek, nem jelentheti a menekültstátusz automatikus megvonását.

Meg kell állapítani, hogy az illető veszélyt jelent-e a tartózkodási helye szerinti tagállam társadalmára.

A veszélyesség foka nem állapítható meg olyan különálló bűncselekmények halmazata révén, amelyek közül önmagában véve egyik sem minősül különösen súlyosnak.

Az illetékes hatóságok feladata, hogy minden egyes esetben értékeljék az ügy sajátos körülményeit.

Ha az uniós jog által megállapított két feltétel teljesül, a tagállamnak lehetősége van arra, hogy visszavonja a menekülti jogállást, ugyanakkor nem köteles élni ezzel az eszközzel.

„Migránskvóta” ellen tiltakozik az Orbán-kormány

„A kötelező migránskvótáról szóló uniós szabályozás legnagyobb negatívuma, hogy ráerőlteti Európára, Magyarországra és a magyar emberekre a migránsokat, meghívót küld több millió migránsnak” – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Gulyás Gergely kifejtette, az az uniós döntés, amely a miniszterek tanácsában megszületett a migrációról, ellentétben áll a korábban az állam- és kormányfők között létrejött megállapodással, amely szerint a migráció kérdéséről egyhangú döntések fognak születni.

Ezért a magyar kormány nem járult hozzá annak a döntésnek a meghozatalához, amely az Európai Tanács szintjén erősítette volna meg a miniszteri tanácsban megszületett döntést.

Szerinte a jogszabálytervezet nemcsak kötelező kvótáról és áttelepítésről szól, hanem

az is a része, hogy évente legalább 10 ezer menekültkérelmet kellene Magyarországnak elbírálni.

Ehhez pedig be kellene őket az ország területére engedni, befogadótáborokat kellene nekik létrehozni, amibe a kormány nem egyezik bele. Mint a miniszter fogalmazott, ezeknek a befogadótáboroknak az ötlete a kerítés lebontásával egyenértékű, mert aki menedékkérelmet nyújt be a határon, azt be kellene engedni az ország területére.