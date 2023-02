Mindössze egy hét múlva már az első forma-1-es versenyhétvége zajlik majd Bahreinben. A sportág igazán nagy rajongói persze már most is találhatnak maguknak látnivalót, hiszen a mezőny már teszteli a frissen bemutatott 2023-as autókat a sakhiri aszfaltcsíkon.

Aki élőben is szeretne idén versenyt látni, az már vásárolhatja is a jegyet az F1 hivatalos oldalán. Arra kell azonban készülni, hogy jócskán megugrott az áruk, a 2022-es idényhez képest 30-50 százalékkal. Ez a The SportsRush szerint leginkább a megnövekedett keresletre vezethető vissza.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója korábban beszélt már a Napi.hu-nak a megugrott érdeklődésről. Véleménye szerint ez az amerikai jogtulajdonos, a Liberty Media érdeme. Az amerikai cég 2017-ben vette meg az F1-es jogokat az addigi tulajdonos CVC Capital Partnerstől 4,6 milliárd dollárért.

„Egy-két évvel azt követően, hogy a Liberty elkezdte a munkát, szemmel látható volt az érdeklődés fokozódása. A Netflix-sorozat és az, hogy nyitottak a nézők felé, előtérbe helyezték a szurkolókat, nagyban hozzátett ehhez” – nyilatkozta Gyulay Zsolt a Napi.hu-nak októberben.

Azoknak, akik a Magyar Nagydíjra szeretnének kilátogatni, jó hír, hogy a mogyoródi esemény a legolcsóbb a 23 közül.

Talán nem meglepő, de a legdrágább idén is a Las Vegas-i futamra lesz kijutni a The SportsRush gyűjtése szerint.

Sorrend Nagydíj Átlagos jegyár Legolcsóbb jegyár Tribünjegyek ára 1. Magyar Nagydíj 184$ 138$ 306$ 2. Bahreini Nagydíj 265$ 172$ 451$ 3. Ausztrál Nagydíj 276$ 289$ 366$ 4. Kanadai Nagydíj 297$ 205$ 500$ 5. Osztrák Nagydíj 313$ 233$ 593$ 6. Spanyol Nagydíj 328$ 290$ 530$ 7. Japán Nagydíj 341$ 179$ 707$ 8. Olasz Nagydíj 350$ 283$ 653$ 9. Azerbajdzsáni Nagydíj 380$ 240$ 740$ 10. Brazil Nagydíj 390$ 220$ 730$ 11. Szaúd-Arábiai Nagydíj 391$ 267$ 767$ 12. Francia Nagydíj 393$ 315$ 664$ 13. Katari Nagydíj 422$ 315$ 635$ 14. Emilia Romagna-i Nagydíj 439$ 294$ 925$ 15. Holland Nagydíj 479$ 408$ 756$ 16. Szingapúri Nagydíj 527$ 302$ 1052$ 17. Abu-Dzabi Nagydíj 546$ 577$ 789$ 18. Brit Nagydíj 556$ 445$ 792$ 19. USA Nagydíj 667$ 500$ 1025$ 20. Monacói Nagydíj 677$ 805$ 925$ 21. Mexikói Nagydíj 688$ 344$ 1536$ 22. Miami Nagydíj 1113$ 850$ 1900$ 23. Las Vegas-i Nagydíj 1667$ 2000$ 2500$ Forrás: The SportsCrush

Az idei versenynaptár pedig a következőképpen néz ki: