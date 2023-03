A varsói vezetés a Krím-félsziget 2014-es annektálása után döntött úgy, hogy óriási léptékű haderőfejlesztést hajt végre. Ha így folytatják, akkor a lengyeleké lesz Európa legnagyobb és legkorszerűbb hadserege.

A program a katonai infrastruktúra fejlesztésével indult, amelynek keretében közúti és vasúti logisztikai vonalakat, laktanyákat újítottak fel, valamint régi objektumok tettek újból használhatóvá – írja az Infostart.

A háború előtt kezdődött a nagyszabású fegyverkezés

Rendeltek is fegyvereket, melyek az Egyesült Államokból 2019-re érkeztek Lengyelországba:

húsz darab M142 HIMARS rakéta-sorozatvető,

60 darab FGM 148F Javelin páncéltörő,

és 180 rakéta bővítette a fegyverállományukat.

Ezekkel a fegyverekkel lett a lengyel hadsereg a legütőképesebb a NATO keleti szárnyán, amikor 2022. február 24-én elindult az Ukrajna elleni orosz háború.

A varsói parlament módosította a honvédelmi törvényt, majd fegyverzeti ügynökséget alakított, amelynek szakemberei tejhatalmat kaptak a modernizáció felgyorsítására.

Túl nehéz harckocsikat vásároltak

A hazai WB Group-tól vásároltak 11 komplett FlyEye felderítő drónrendszert,

majd az Egyesült Államoktól rendeltek 250 darab M1A2 SEPv3 mintájú harckocsit, amely az M1 Abrams legfejlettebb változata.

Ezekhez vettek tizenhét hídvető harckocsit és 26 darab M88A2 műszaki mentőjárművet.

2022 augusztusán pedig Poznan mellett létrehoztak egy Abrams Akadémiát a leendő harckocsizók képzésére.

Ezek a járművek közel hetven tonnásak, ezért le kellett cserélni a régi, szovjet eredetű pontonhídrendszereket is. A lengyelek a CNIM Systémes Industries francia cég PFM (Pont Flotant Motorisé) pontonkészleteiből vásároltak be. Ezek önálló kompokként vagy egymással összekapcsolva hídként is használhatók, lánctalpasokat 90, gumikerekes járműveket pedig 100 tonnáig bírnak el.

Mindenhonnan rendelnek, Magyarországot is szemmel tartják

A varsói beszerzők figyelik a magyar hadiipart is: a helyben, finn licenc alapján gyártott Rosomak 8X8-as kerékképletű páncélozott harcjárművekhez is a lengyel Huta Stalowa Wola vállalattól vásároltak ütőképesebb fegyvertornyokat.

A Spike LR páncéltörő rakétákkal is kiegészített fegyverzettel a Rosomakok lényegében bármelyik orosz páncélos ellen harcolhatnak. Összesen 341 ilyen járműve lesz a lengyel hadseregnek, és ezt a tornyot kapja majd az úszóképes Borsuk gyalogsági harcjármű is.

A tüzérség fejlesztésére Dél-Koreától vásárolták meg a K9 önjáró löveg alvázának gyártási jogát, amelyre a brit AS-90M Braveheart tornyát szerelik, benne a francia Nexter cég 155 milliméteres ágyújával. Ebből a Krab fantázia nevű lövegből 18 darabot már Ukrajna is kapott.

Varsó ismét vett 672 darab K9 típusú önjáró löveget Szöultól. A Magyar Honvédség összesen 24 darab hasonló kategóriájú, PzH 2000 önjáró löveget szerez be Németországtól.

A rakétatüzérség fejlesztéséhez a már meglévő húsz M142 HIMARS mellé vettek további ötszáz darabot.

Lekörözhetik a brit, francia és német harckocsi állományt

A 250 amerikai Abrams tank mellé ezer darab K2 harckocsit is vásárolnak Dél-Koreától. Megszerezték a K2-es gyártási jogát is, amivel jelentős technológiai transzfer jár. Ezt bővítették 116 darab, régebbi változatú amerikai M1A1 FEP Abrams tankkal. Tervezik a hadrendben álló Leopard 2 A5 típusú harckocsik korszerűsítéséről is.

Ha megvalósulnak ezek a beszerzések, Lengyelország több páncélossal fog rendelkezni, mint amennyi jelenleg Nagy-Britanniának, Franciaországnak és Németországnak együttvéve van.

A brit hadsereg ugyanis 227, a francia 226, a német pedig 236 tankkal rendelkezik. Ráadásul a lengyelek nemcsak mennyiségi fölényben lesznek, mivel valamennyi tankjuk világszínvonalú lesz.