A katolikus egyházfő a beszélgetésben emlékeztetett arra: a keleti katolikus egyházakban engedélyezett, hogy egy pap nős legyen. "Nincs ebben ellentmondás" – jelentette ki a 86 éves Ferenc pápa.

Az Infobae azon kérdésére, hogy a cölibátus visszavonható-e, Ferenc pápa igennel felelt.

Kijelentette, hogy a nőtlenség a nyugati egyházban ideiglenes, átmeneti előírásnak számít, szemben például az örökre szóló papi hivatással.

Mindazonáltal Ferenc pápa kételyét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy több férfi szentelné életét a papi hivatásnak, ha engedélyeznék számukra a házasságot.

A katolikus egyházfő beszélt a melegek helyzetéről is. Kijelentette, hogy Isten, amint az evangélium hirdeti is, mindenkit szívesen lát egyházában, így a melegeket is.

Katolikus egyházi áldást kaphatnak Németországban az azonos nemű párok

A német katolikus egyház megújításán dolgozó – püspökökből és a katolikus közösség világi képviselőiből álló – testület megszavazta pénteken, hogy 2026 márciusától az azonos nemű párok is részesülhessenek hivatalos egyházi áldásban Németországban.

Németországban 2019-ben indult kezdeményezés arra, hogy reformokat dolgozzanak ki a katolikus egyház megújítására.

A reformfolyamat egyik fontos pontja a homoszexuális párok megáldásának engedélyezése, amelynek bevezetését a testület a pénteki szavazás nyomán javasolni fogja a német katolikus egyháznak.

Az elképzelés szerint a következő három évben a püspökök részvételével kidolgoznák az áldást lehetővé tevő liturgiát.

(via MTI)