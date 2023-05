Több ezer televíziós és filmes forgatókönyvíró lépett sztrájkba Hollywoodban, mivel érdekképviseleti szervezeteik nem tudtak dűlőre jutni a filmstúdiókkal és streamingszolgáltatókkal – számolt be róla a The New York Times.

Az Amerikai Írószövetség (WGA) több mint 11 000 tagja 2007 óta először lépett sztrájkba ma reggel.

A vezetőség egyhangúan lépett fel az elégedetlenségük miatt.

A munkabeszüntetés számos televíziós sorozat gyártását leállíthatja és valószínűleg késleltetheti új évadok indítását is.

Bár a tárgyalásokat azzal a szándékkal folytattuk, hogy tisztességes megállapodást kössünk... a stúdiók válaszai a javaslatainkra teljesen elégtelenek voltak, tekintettel az írók egzisztenciális válságára

– áll a szövetség közleményében.

A forgatókönyvírók azt akarják elérni, hogy a streaming iránt megnövekedett kereslet miatt nagyobb részesedést kapjanak a nyereségből.

A stúdiók, amelyek nyilvánosságra hozták, hogy a tárgyalások hétfőn késő este megállapodás nélkül értek véget, válaszul közölték, hogy hajlandóak javítani az ajánlatukon, de nem akarják teljesíteni a szakszervezet egyes követeléseit.

A vitás pontok olyan szakszervezeti javaslatokat érintenek, amelyek arra köteleznék a vállalatokat, hogy a televíziós műsorokat meghatározott számú íróval lássák el határozott ideg, „akár szükség van rá, akár nincs”.

Chris Keyser, a szakszervezet tárgyalási bizottságának társelnöke egy interjúban azt mondta, hogy „a két fél nagyon messze van egymástól”, nem számít könnyű megállapodásra.

Az írás, mint szakma túlélése a tétje ennek a tárgyalásnak

– húzta alá.