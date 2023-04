Erdőtűz pusztít Franciaország déli részén – közölte a France Bleu rádió a helyi prefektúrára hivatkozva.

A tűz eddig 950 hektár erdőt perzselt fel a Pireneusok keleti felében, és több mint kétszáz embert kellett evakuálni otthonából a lángok miatt.

France ???????? A forest fire is underway in the town of Cerbère in the Pyrénées Orientales.



550 hectares have already been destroyed and residents are being evacuated.



