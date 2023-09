Egészen meglepő furcsaságot látott Jairam Ramesh a G20-as csúcstalálkoz előtt. A Kongresszus vezetője kedden azt állította, hogy a Rashtrapati Bhawanban megrendezett G20-csúcstalálkozó vacsorájára szóló meghívókon „India elnöke” helyett „Bharat elnöke” állt − írja az Index.

Ramesh Twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy:

„Mostantól az alkotmány 1. cikke így szólhat: Bharat, ami korábban India volt, államok uniója lesz. De most még ezt az »államok unióját« is támadás éri.”

So the news is indeed true.



Rashtrapati Bhawan has sent out an invite for a G20 dinner on Sept 9th in the name of 'President of Bharat' instead of the usual 'President of India'.



Now, Article 1 in the Constitution can read: “Bharat, that was India, shall be a Union of States.”…