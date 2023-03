Gary Lineker csaknem negyedszázada vezeti a Match of the Day (MOTD) című hétvégi televíziós futballmagazint. A szakkommentátor felfüggesztését hatalmas felzúdulás követte a BBC-n belül és a nézők körében is. A hétvégére a BBC legtöbb sportprogramja műsorvezetők nélkül maradt, és sok programot töröltek is, miután Lineker kollégái szolidaritásból sorra visszamondták szereplésüket.

Köztük voltak a Match of the Day két szintén egykori futballsztár műsorvezetői, Ian Wright és Alan Shearer. Ők sem vállalták ugyanis a fellépést Gary Lineker nélkül a magazin szombati és vasárnapi adásaiban, amelyek így kommentátorok és a szokásos részletes meccselemzések nélküli negyedórás képi összefoglalókká zsugorodtak.

A brit újságíró szövetség (National Union of Journalists) főtitkára, Michelle Stanistreet „hatalmas öngólnak” minősítette Lineker felfüggesztését, hozzátéve, hogy a BBC ostoba és veszélyes módon jár el, amikor ilyen mértékben enged a politikai nyomásnak.

A televíziós és rádiós újságírók külön érdekvédelmi szervezete mélységesen aggasztónak nevezte a BBC eljárását.

A szervezet szerint a történtek azt a benyomást keltik, hogy a brit közszolgálati médiatársaság engedett a politikai nyomásnak, amelyet kormánytagok fejtettek ki olyasvalaki eltávolítása végett, aki nem ért egyet a jelenlegi kormány politikájával.

Tim Davie, a BBC vezérigazgatója hétfői nyilatkozatában elnézést kért a nézőktől, a rádióhallgatóktól és a médiatársaság munkatársaitól az elmúlt napok felfordulásáért. A vezető bejelentette, hogy egy független testület hamarosan elkezdi a BBC munkatársaira vonatkozó közösségimédia-használati irányelvek felülvizsgálatát, de megállapodás született Linekerrel arról, hogy addig is a jelenlegi útmutatásokhoz tartja magát.

A brit kormány minapi törvényjavaslatának értelmében jogilag kötelező lesz mindazok kitoloncolása, akik biztonságos országok érintésével illegálisan érkeznek brit területre. A készülő brit törvényszigorítás alapján azoknak, akik illegálisan lépik át a brit határt, véglegesen megtiltják, hogy valaha is visszatérjenek Nagy-Britanniába, és ha menedékjogi kérelmet nyújtanak be, az külön elbírálás nélkül érvénytelennek minősül.

A 62 éves Gary Lineker a Twitteren megjelent bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a brit kormány új bevándorlási törvénytervezete „felmérhetetlenül kegyetlen, mivel a leginkább veszélyeztetett emberek ellen irányul, és nyelvezete nem különbözik a harmincas évek Németországában alkalmazott nyelvezettől”.

Also, I’d like to thank Tim Davie for his understanding during this difficult period. He has an almost impossible job keeping everybody happy, particularly in the area of impartiality. I am delighted that we’ll continue to fight the good fight, together.