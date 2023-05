Vlagyimir Putyin orosz elnök feloldotta a Georgiába irányuló repülési tilalmat, valamint enyhítette a georgiai állampolgárokra vonatkozó vízumkötelezettséget is – adta hírül a Bloomberg.

A TASS orosz állami hírügynökség szerint az orosz légitársaságok Moszkva és Tbiliszi között heti hét közvetlen járatot terveznek indítani.

Hivatalos magyarázatot egyelőre nem adott a Kreml arra, hogy miért pont most enyhítettek a 2019-ben bevezetett szigoron. Az orosz külügyminisztérium annyit mindenesetre közölt, hogy a lépés célja az Oroszország és Georgia közötti kapcsolatok javítása, annak ellenére is, hogy a két ország között jelenleg gyakorlatilag nem is létezik jelenleg hivatalos diplomáciai összeköttetés.

Nem hivatalos magyarázat is befutott az orosz döntésre, Szergej Markov volt Kreml-tanácsadó arról értekezett közösségi oldalán, hogy a repülési tilalmat azért oldották fel,

Hozzátette, a korlátozás felszámolásával az Oroszország és Georgia közötti szabad mozgás hatalmas lendületet adhat a jövőben a georgiai gazdaság fejlődésének.

Bár Irakli Garibashvili georgiai miniszterelnök hivatalosan elítélte Oroszország „indokolatlan” agresszióját Ukrajna ellen,

A georgiai kabinet lassacskán igyekszik araszolni Oroszország felé, a hivatalos kommunikáció szerint azért, hogy feloldják a 2008-ban Georgia és Oroszország között kitört fegyveres konfliktus nyomán megmaradt feszültségeket.

Ezzel a törekvéssel azonban sokan nem értenek egyet Georgiában, és attól tartanak, hogy az Európai Unióhoz és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO) való csatlakozást fogja akadályozni a kabinet nyitása Oroszország felé.

Március elején egy kétnapos tüntetés révén sikerült elérni a lakosságnak, hogy a tbiliszi országvezetés feltétel nélkül visszavonjon egy ellentmondásos törvénytervezetet. A rendelet értelmében arra köteleztek volna minden szervezetet, hogy külföldi ügynökökként regisztráljanak abban az esetben, ha a finanszírozásuk több mint 20 százaléka külföldről származik.

Sokan azzal a kritikával illették a georgiai kormányt, hogy az új törvény megalkotásakor Vlagyimir Putyin orosz elnöktől nyertek ihletet. A Kreml 2012-ben vezetett be hasonló szigorításokat az oroszországi civil szervezetekre vonatkozóan, tavaly júniusban aztán az orosz parlament alsóháza újabb korlátozásokat szavazott meg a „külföldi befolyás alatt álló” személyeket és szervezeteket érintően.

Salome Zourabichvili georgiai elnök, aki az Egyesült Államokban tartózkodott a tüntetések kitörésekor, kijelentette, a rendeletet

Moszkva mondta tollba a tbiliszi kormánynak.

Az államfő elmondta, ha elé került volna a törvénytervezet, nem írta volna alá.

A kormányzó Georgiai Álom párt egyébként úgy kommunikálta a rendeletvisszavonást mint egy „hazugsággépezet” munkájának a gyümölcsét. Meglátásuk szerint egyes szervezetek és politikai erők el tudták érni, hogy a társadalom negatív megvilágításban lássa ezt az egyébként „átláthatósági szempontok miatt” létrehozott törvényjavaslatot.

Salome Zourabichvili szerint a repülési tilalom feloldása gyakorlatilag „újabb orosz provokáció”.

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its aggression on Ukraine and occupies our territory!