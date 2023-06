A Google anyavállalatának számító Alphabet elkezdte felhívni az alkalmazottak figyelmét arra, hogyan használják a saját gyártású Bard MI-rendszerüket, írja a Reuters. Eszerint a munkatársakat arra kérték, ne adjanak meg érzékeny adatokat, azok ugyanis igen egyszerűen kiszivároghatnak.

Egy tanulmány szerint a generatív mesterséges intelligenciaként működő rendszerek, épp a generatív jellegükből adódóan, képesek az általunk megadott adatokat reprodukálni, ami miatt fennállhat a szivárgás veszélye. Az Alphabet arra is felhívta a figyelmet, hogy az alkalmazottak lehetőség szerint kerüljék az olyan programkódok alkalmazását a chatbot használata során, melyeket maga a chatbot is képes legyártani. A vállalat szerint a Bard ugyanis képes nem kívánatos kódokat javasolni.

Az aggályok arra mutatnak rá, hogy a Google igyekszik elkerülni, hogy a mesterséges intelligenciák piaci versenyében sérüljön. A cég arra is rámutat, hogy a jövőben milyen biztonsági előírásokat kell majd betartaniuk a nagyvállalatoknak. Több nagyvállalat is, köztük a Samsung, az Amazon és a Deutsche Bank is védelmi rendszert épített ki a chatbotokkal szemben. A Samsung korábban azt is jelezte, hogy érzékeny adatok szivárogtak ki a cégből, miután alkalmazottai használták a ChatGPT-t.

Yusuf Mehdi, a Microsoft alelnöke szerint a vállalatoknak ,,világos és óvatos álláspontja van” arról,

nem akarják, hogy alkalmazottaik olyan chatbotokat használjanak, melyek a nagyközönség számára is elérhetők.

Ugyanakkor egy januári felmérés szerint az alkalmazottak 43 százaléka használt a ChatGPT és más mesterséges intelligenciát a felettesük tudta nélkül a Fishbowl 12 ezer válaszadóból összeállított felmérése szerint.

A mesterséges intelligenciák piacán a legnagyobb akadályt az jelenti, hogy a GPT-alapú rendszerek nagy mennyiségű nyelvi adatbankkal dolgoznak – ezáltal képesek a generatív intelligenciák úgy beszélgetést folytatni a felhasználókkal, mintha valódi emberek volnának. Ebben a rendszerben kevés nyelven tud az angolon kívül gördülékenyen kommunikálni egy chatbot.

A CommonWealth Magazine cikke szerint az egymástól különböző nyelvi modellek miatt Kína, Tajvan és Franciaország is igyekszik megvalósítani a saját nyelvének megfelelő ChatGPT-t. A MediaTek az idén februárban jelentette be, hogy megvalósulhat a hagyományos kínai nyelv generatív mesterséges intelligenciára való modellezése. Ugyanakkor a Taiwan Web Service is képes volt lefuttatni a saját nyelvi modelljét a Taiwania 2 szuperszámítógépén.

(Zádori Bence)