Akár még hasznot is húzhat a szélsőjobboldali Görögök-Nemzeti Párt az aktuális választási eltiltásból, ha a legfelsőbb bíróság végül megvétózza a görög parlament által a napokban megszavazott új törvényt.

Jelenleg 4-4,5 százalékos támogatottsággal rendelkezik a radikális politikai erő a május 21-én esedékes választás előtt – idézi a Guardian az MRB közvélemény-kutatásokat végző cég élén álló Dimitrisz Mavroszt. Ez azt jelenti, hogy annyi szavazatot kapnának, amellyel bejutnának a parlamentbe, és beleszólhatnának a jövőben a törvényhozásba. A szakértők szerint ráadásul jelen állás szerint a párt népszerűsége még tovább nőhet a közeljövőben.

Megkésett a kormányzati reakció?

A Görögök-Nemzeti Pártot az az Iliasz Kaszidiarisz alapította, akit 2020-ban 13 éves börtönbüntetésre ítéltek a bűnszervezetnek minősített Arany Hajnal tevékenységében való aktív részvételért. A bíróság kimondta, a neonáci csoport tehető felelőssé egy görög rapper meggyilkolásáért, valamint bevándorlók és baloldali aktivisták ellen elkövetett támadásokért is.

A görög parlament kedden szavazta meg a törvényt, amely megtiltja a Görögök-Nemzeti Párt indulását az országgyűlési választáson. Ezt azonban még felülbírálhatja a legfelsőbb bíróság május 5-én.

Már akkor cselekedni kellett volna, mikor a bíróság bűnszervezetnek minősítette az Arany Hajnalt, és elítélte a vezetőit. A kormány akkor azonban nem akarta elszigetelődni Kaszidiarisz szavazói bázisától. Különösen az észak-görögországi jobboldaliak körében veszítettek el sok támogatót, és nem akartak elzárkózni a szavazatszerzési lehetőségektől

– mondta Kostis Papaioannou, a Signal szélsőjobboldali szélsőségességgel foglalkozó kutatócsoport vezetője.

Miután pedig a kormány a végső pillanatig húzta az ezzel kapcsolatos döntéshozatalt, a szélsőjobboldali párt közben egyre népszerűbbé vált. Iliasz Kaszidiarisz

„még arra is lehetőséget kapott, hogy a börtönből küldjön rádióperformanszokat, és hatékonyan használta a közösségi médiát arra, hogy növelje a támogatottságot a fiatalok körében. Ez pedig aggodalomra adhat okot”

– figyelmeztetett a szakértő.

Kiélezett a verseny

A Görögök-Nemzeti Párt alapítója megszólalt például a február végén történt vonatbaleset kapcsán is, és a videó már több mint 360 ezer megtekintésnél tart. A tragédia egyébként az Ekathimerini görög portál friss podcastrészében megszólaló Panosz Koliasztaszisz politikatudományi szakértő szerint is komoly szerepet játszik abban, hogy sok most a bizonytalan szavazó Görögországban. Értelemszerűen elsősorban a kormányzó Új Demokrácia szavazói bázisa csökkent a balesetet követően.

A közvélemény-kutatások alapján szoros a verseny

az Új Demokrácia (35,6 százalékos) és

a Sziriza (30,7 százalék) között.

Jelen állás szerint tehát egyik párt sem szerzi meg önállóan a parlamenti többséghez szükséges 46 százalékos támogatottságot. Katerina Sakellaropoulou görög köztársasági elnök így a választásokat követően először a legtöbb szavazatot gyűjtő politikai erőnek ad három napot arra, hogy megkíséreljen koalícióra lépni más pártokkal. Ha ez nem sikerül, megkapja a lehetőséget a második helyezett, majd – szükség esetén – a harmadik is.

Ha nem jön létre egyetlen működőképes koalíció sem, újabb választásokat írnak ki. A szakértők többsége szerint egyébként egyértelmű, hogy második kört is kell majd tartani a voksolásból, erre pedig várhatóan július elején kerül majd sor.