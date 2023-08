Naponta legfeljebb húszezer ember keresheti fel Görögország leglátogatottabb műemlékét, és idősávokba lesznek beosztva a nyitva tartás tizenkét órája alatt – olvasható a görög kulturális tárca közleményében, amely szerint az új idősávrendszert kísérleti jelleggel szeptember 4-én vezetik be.

A döntés célja a 2500 éves Akropolisz megóvása, valamint a látogatói élmény javítása.

Hasonló rendszert vezetnek be 2024. április elsejétől a többi görög régészeti helyszínen is – mondta Lina Mendoni kulturális miniszter a Real FM rádiónak.

Az Elstat görög állami statisztikai hivatal szerint az Akropolisznak tavaly több mint hárommillió látogatója volt, szemben a 2021-ben – a koronavírus-világjárvány idején regisztrált – 1,2 millióval.

Tavaly júliusban, amikor két héten át rendkívüli hőhullám tombolt Görögországban, a műemlék látogatását több alkalommal is korlátozták. Az idén a nagy meleg miatt be is zárták.

Az ország számít a turizmusra a közel egy évtizeden át tartó adósságválság utáni gazdasági talpraállás érdekében. A hatóságok reménykednek, hogy sikerül meghaladni a 2019-ben regisztrált rekord 31,3 millió látogatót.

A turisták száma Görögországban immár megközelíti a világjárvány előttit.