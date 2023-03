Greta Thunberg hétfőn csatlakozott azokhoz a tüntetőkhöz, akik 151 szélturbina eltávolítását követelték a közép-norvégiai szamojéd pásztorok által használt rénszarvaslegelőkről. Szerintük a zöld energiára való áttérés nem mehet az őslakosok jogainak rovására – írja a Reuters.

A tüntetők az elmúlt napokban elállták több kormányzati épület bejáratát, ami válsághelyzetbe hozta a balközép kisebbségi kormányt, és arra késztette Terje Aasland energiaügyi minisztert, hogy lemondja hivatalos nagy-britanniai látogatását.

Greta Thunberg was briefly detained by Norway police during a demonstration in Oslo, removing her and other activists from the finance ministry. The campaigners are demanding the removal of wind turbines from reindeer pastures on Sami Indigenous land https://t.co/Rpk2xVmS2Y pic.twitter.com/xt0MFI6Vbq