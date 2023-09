Az elképzelés szerint a bevonulásért az adósok javára befagyaszthatják, majd akár le is írhatják meglévő tartozásaikat. Mivel a legtöbb külföldi pénzintézet távozott Oroszországból, vagy korlátozta hitelezői tevékenységét, ezek 90 százaléka orosz bankoktól származó, és főként lakásra, vagy gépkocsira felvett hitel – írja az Euronews.

Dmitrij Arisztov, az orosz szövetségi végrehajtói testület feje, augusztusban arról tájékoztatta Vlagyimir Putyin elnököt, hogy az immár „adóshadseregnek” nevezhető tömeg létszáma közel 13 millió főre duzzadt. 93 százalékuk munka- és szolgálatképes, 30-45 éves állampolgár, és csak egyetlen akadt köztük, akinek van munkája, hivatalos bevételi forrása és saját lakhatása is, csak éppen nem megy neki a törlesztés.

A hitelek elengedésének veszteségeit jórészt az orosz nagybankokra kell hárítani, és még ki kell dolgozni kompenzációjuk módjait, ami körül lesz még vita, hiszen irdatlan pénzmennyiségről van szó, ami a levegőben lóg. Az orosz magánadósság a nominális GDP 53 százalékát tette ki 2023 márciusában, szemben az előző negyedévi 51,24 százalékos aránnyal. Ez a ráta tavaly áprilisban még csak 40 százalékon állt, majd meredek emelkedésbe kezdett, és ezzel elérte a magyarországi privát eladósodottsági szintet.

Háború idején az adósok jogai fabatkát sem érnek

A végrehajtói adatbázis Oroszországban is elvileg bizalmas. A tartozások adatai csak az adósra, a hitelezőre, a végrehajtóra és esetleg a bíróságra tartoznak. A hadsereg viszont most áttörte a polgári és információs jogok korlátját, és bejelentette igényét ezekre a szenzitív adatokra, amit meg is kapott.

A katonai vezetés mostantól tudhatja, hogy ki, kinek, mennyivel és milyen feltételekkel tartozik, fizetőképes-e, és fenyegeti-e olyan végrehajtás, mint a kilakoltatás vagy fontos vagyontárgyak elkobzása.

Az adatok birtokában pontosan tudhatják, ki az, aki nagy bajban van, tehát kiket lesz érdemes a toborzási ajánlással megkeresni. A hatóságok kazah migránsok köréből is próbálják a katonai erőt pótolni az ukrajnai katonai műveletek végrehajtásához. A bevándorlóknak 400 ezer rubel belépődíjat ígérnek, és felgyorsították számukra az orosz állampolgárság megszerzését.