A tekintélyes amerikai kutatócsoport szerint az orosz légierő jelentős erőket csoportosított össze az ukrán határnál, és már csak az a kérdés, hogy mely területek felett akar légi fölényt kivívni. Moszkva változtatni akar az eddigi stratégiáján, és a jövőben sokkal intenzívebben fogja használni a légierőt. Kiszivárgott értesülések szerint elsősorban a Kelet-Ukrajnában tervezett nagy, tavaszi hadjárathoz akarnak légi támogatást nyújtani.

Az ISW jelentésében hivatkozik egy magas rangú NATO-illetékesre is aki szerint az orosz légierő nagyjából nyolcvan százaléka még mindig érintetlen. Ebből az következhet, hogy a tavaszi offenzíva előtt esetleg megpróbálják szétverni az ukrán légvédelmet – írja az Infostart.

A brit védelmi minisztérium ezt azzal erősítette meg, hogy a múlt héten az oroszok fokozták az Ukrajna feletti légi tevékenységet: a bevetések száma elérte a tavaly nyári szintet. Ugyanakkor úgy vélik, hogy az orosz légi hadjárat nem fog kiterjedni egész Ukrajna területére, hanem csak a Donbaszra koncentrálódik. Ezt a megállapítást támasztja alá Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter is, aki szerint az amerikai hírszerzésnek nincsenek információi egy egész Ukrajnára kiterjedő orosz légi háborúról.

Austin azt is megjegyezte, hogy dacára a jelentős nyugati segítségnek,

az ukrán légvédelem nem lenne képes egy átfogó orosz offenzívát kivédeni. Kétséges az is, hogy egy ilyen kiterjedt légi hadművelet mennyire lenne sikeres.

Az Important Stories katonai forrásokból úgy értesült, hogy a légierőnek nincs elég kellően képzett pilótája. Márpedig a gyakorlatlan és megfelelő harci tapasztalatokkal nem rendelkező orosz hajózóknak hatalmas veszteségeket okozhatna az ukrán légvédelem. Ezért is valószínűbb, hogy az oroszok nem próbálják meg kivívni a teljes légi fölényt, hiszen ahhoz teljesen el kellene pusztítani az ukrán légierőt és a légvédelmet.

Az ISW szakértői ezért azt valószínűsítik, hogy az orosz légierő összevonása csak egy korlátozott légi háború előkészítését jelentheti. Ennek az a célja, hogy a kelet-ukrajnai hadszíntér felett biztosítsák a légi fölényt, amivel megóvnák a földön harcoló csapataikat az ukrán légi támadásoktól.

2/ Russian forces reportedly continued offensive operations along the western outskirts of #Donetsk city and around #Vuhledar. https://t.co/sXNDrBE7ul pic.twitter.com/9jpSYAhVke