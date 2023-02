Oroszország felkérte a Pink Floyd társalapítóját, Roger Waterst, hogy tartson beszédet az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén a közel egy éve tartó ukrajnai invázióról – adta hírül a Bloomberg. A zenész szeptemberben komoly felháborodást váltott ki azzal, hogy az ukrán first lady Olena Zelenszkának írt nyílt levelében „a szélsőséges nacionalistákat” hibáztatta azért, hogy „Ukrajna elindult ezen a katasztrofális háborús úton”. A világhírű zenész tervezett lengyelországi koncertjeit később emiatt le is mondták

Oroszország ENSZ-nagykövet-helyettese, Dmitrij Poljanszkij „nagyon érzelmes és bölcs üzenetként” méltatta Roger Waters levelét. Az orosz diplomata a Telegramon közölte, hogy Waters Moszkva kérésére részt vesz a Biztonsági Tanács szerdai meghallgatásán, amely a béke kilátásairól szól majd „az Ukrajnának szánt nyugati fegyverszállítások eszkalálódásának fényében”.

Az orosz ENSZ-nagykövet, Vaszilij Nebenzia így reagált: „Lássuk, mit fog mondani. Van álláspontja, és azt holnap hallani fogják”. Egy neve elhallgatását kérő diplomata az ENSZ-ből viszont felháborodottan reagált a fejleményekre: „Az orosz diplomácia régebben komolyabb volt. Mi következik majd ezután? Mr. Bean?”

Russia has invited Pink Floyd co-founder Roger Waters to address a UN Security Council meeting on the invasion of Ukraine



Waters sparked condemnation when he blamed "extreme nationalists" for setting Kyiv "on the path to this disastrous war"



