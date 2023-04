Egy orosz tankot ért rakétatalálat a kelet-ukrajnai harcokban, és az esetet az egyik harckocsizó kamerája rögzítette, úgy kerülhetett fel a Twitterre:

Russian T-72B3 was working on enemy in Marinka, but got hit. Tankers calmly evacuated from wrecked tank and left on armor of neighboring one. Everybody alive pic.twitter.com/HCbRd8RwsU