Már nemcsak a konzervatívabb érzelmű britek, hanem a katonai vezetők és az afgán tálibok is bírálják Harry herceget a megjelenés előtt álló memoárja miatt, amely idejekorán nagy port kavart. Harry, más néven Sussex hercegének memoárja, a „Tartalék” címet viseli, és a brit sajtó azért tud szemezgetni a január 10-re beharangozott könyvből, mert Spanyolországban, spanyolul már kiadták – tudósít az InfoRádió.

A memoár egyik fejezetében Harry – aki az Afganisztánba küldött brit erők kötelékében szolgált harci helikopter-pilótaként – arról írt, hogy pontosan tudja, 25 tálibot ölt meg, mert visszanézte a videókat. Mint fogalmazott, erre se nem büszke, se nem szégyelli.

A küldetést segített végrehajtani neki a brit katonaságban kapott kiképzése, miszerint „másoknak”, „sakkfiguráknak” tudta látni az ellenséget.

A csatában nem lehet embert ölni, ha embernek látod őket

– fejtegette.

A herceget más megjegyzései, például a családi szennyes kiteregetése és a bátyjával, valamint apjával való viszony jellemzése miatt már amúgy is hevesen bírálják, most azonban brit katonai vezetők és a tálibok is beálltak a kritizálók sorába.

Anasz Hakkáni vezető tálib parancsnok a Twitteren szólította meg:

Mr Harry. Akiket te megöltél, nem sakkfigurák voltak, hanem emberek, akiket hazavárt a családjuk. Nem számítok arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kerülsz Te, vagy a jogvédők, akik vakok és süketek

– írta Hakkáni, hogy egyszerű embereknek, és ne kíméletlen harcosoknak állítsa be vallási fanatikus társait.

Richard Kemp ezredes, aki 2003-ban volt az afganisztáni brit erők parancsnoka is kritikus volt, bár szerinte a megölt Tálib harcosok rossz emberek voltak. Nincs bajom azzal, hogy Harry megmondta hányat ölt meg, de azzal igen, hogy úgy állítja be, mintha „alacsonyabb rendű embereknek, feldönthető sakkfiguráknak” látta volna őket. A brit hadsereg nem erre tanítja a katonákat.

Az ilyen megjegyzés félrevezető, és kapóra jön azoknak, akik ártani akarnak a brit csapatoknak vagy a brit kormánynak

– mondta a volt brit parancsnok, hozzátéve, hogy a megjegyzés komplikálhatja Harry biztonsági helyzetét és szimpátiát kelthet a tálibok felé.