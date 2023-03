A Hollandia ellen „offenzív kiberprogramot” folytató országokban székhellyel rendelkező vállalatok alkalmazásai fokozott kémkedési kockázatot jelentenek – közölte a holland kormány kedden kiadott közleményében.

A kínai ByteDance tulajdonában lévő TikTokot az Európai Bizottság, a kanadai közszolgálat és az amerikai kongresszus alkalmazottainak telefonjairól is kitiltották. A holland kabinet a közlemény szerint egy olyan strukturális megoldáson is dolgozik, amely a kormányzati alkalmazottaknak kezelt vagy előre meghatározott alkalmazásokkal ellátott eszközöket ad ki.

Miközben a TikTok vádak sorával néz szembe, és sorra tiltják be az európai országokban is, Magyarországon még csak megfigyelés sem zajlik a népszerű közösségi videómegosztó platformmal szemben. A Napi.hu megbízásából kutatás készült, hogy mit szólna a magyar lakosság, ha tőlünk is kitiltanák a népszerű kínai platformot.

Hollandia, amelyet több mint egy évtizede vezet Mark Rutte, szorosan az Egyesült Államokhoz kötődik, és egyre inkább héjává válik Kínával szemben, különösen a technológiai fölényért folytatott versenyben. Az elmúlt hónapokban a hollandok számos érzékeny, technológiát érintő területen írták át a Kínával való kapcsolataikat.