Az RNBO titkára, Olekszij Danyilov azzal kapcsolatban fejtette ki elméletét az orosz kapitulációról, illetve kivonulásról, hogy hétfőn háromnapos látogatásra Oroszországba érkezett Hszi Csin-ping kínai elnök.

„A kínai béketerv sikeres végrehajtásának képlete: az első és fő szempont az orosz megszálló csapatok kapitulálása vagy kivonása a területről a nemzetközi jog normáinak, az ENSZ Alapokmányának megfelelően, Ukrajna szuverenitásának, függetlenségének és területi integritásának helyreállítása érdekében” – szögezte le Olekszij Danyilov a Twitter-oldalán.

????????????????visit. The formula for the successful implementation of China’s “Peace Plan”. The first and major point is the capitulation or withdrawal of the russian occupation troops from ???????? territory in accordance with the norms of international law and the UN Charter.