II. Erzsébet brit királynő halálával az idei újév alkalmából már fia, III. Károly király adta át az ekkor szokásos címeket és kitüntetéseket az arra érdemeseknek. A Sir előnév vagy az OBE utótag viselésének lehetőségét ezúttal is a kormány felterjesztése alapján osztotta ki az uralkodó – írja az MTI londoni tudósítója.

A szombat hajnalban ismertetett, 1707 nevet tartalmazó idei újévi lista világhírű kitüntetettjei között szerepel többek között Brian May, a Queen együttes gitárosa. Őt III. Károly a hivatalos indoklás szerint a zene szolgálatában kifejtett munkásságáért és jótékonysági tevékenységéért emelte a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra.

Lovagi címével Sir Brian a brit zenei élet igen rangos társaságának tagja lett: a korábbi években hasonló elismerésben részesült többek között és szintén használhatják a Sir nevet:

Elton John;

Paul McCartney;

Ringo Starr;

Mick Jagger;

és Tom Jones.

A miniszoknya népszerűsítőjét is elismerte a brit király

Az újévi kitüntetési lista legmagasabb elismerését azonban Mary Quant, Nagy-Britannia egyik legismertebb divattervezője kapta, akit a király a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatott.

A 92 esztendős Mary Quant, aki a miniszoknya népszerűsítésével járult hozzá a hatvanas évek globális divatforradalmához, az utóbbi hat évtizedben harmadszor részesül magas uralkodói kitüntetésben. 1966-ban átvehette a Brit Birodalom Rendjének tiszti fokozatát (OBE), majd 2014-ben a lovagi rang női megfelelőjének számító, Dame előnév viselésére jogosító címet kapta II. Erzsébet királynőtől.

III. Károly királytól az idei női labdarúgó Európa-bajnokságon győztes angol válogatott csapatkapitánya, Leah Williamson az OBE címet kapta, a csapat három másik játékosa - Beth Mead, Lucy Bronze és Ellen White - a Brit Birodalom Rendjének tagja (MBE) kitüntetésben részesült.

A Dame előnév viselésére jogosító női lovagi rangban részesült Melinda Simmons és Deborah Bronnert, az Egyesült Királyság kijevi, illetve moszkvai nagykövete. A londoni külügyminisztérium szombati ismertetése szerint a két nagykövet az Ukrajna elleni orosz invázió után végzett kiemelkedő diplomáciai tevékenységéért kapta a magas uralkodói elismerést.