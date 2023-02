A húszas éveiben járó Astiazh Haqiqi és vőlegénye Amir Mohammad Ahmadi nagy hibát követtek el, nemcsak azzal, hogy Teherán főterén, nyilvánosan táncoltak, hanem közös performanszukat a közösségi médiában is megosztották – írja a CNN. A nő ráadásul hidzsábot sem viselt a felvételen.

A párnak közel egymillió követője van csak az Instagramon, ugyanakkor YouTube csatornáikon is több mint félmillióan követik őket.

A videó októberi megjelenése óta hatalmas népszerűségnek örvend a közösségi médiában – ez pedig nem kerülte el az erkölcsrendészetet is működtető rezsim figyelmét.

Iranian couple filmed dancing in Tehran were just given a 10-year prison sentence for “promoting corruption, prostitution and propaganda.” In the video that they posted to Instagram, Astiazh Haqiqi and her fiancé Amir Mohammad Ahmadi are dancing by Tehran's Azadi (Freedom) Tower. https://t.co/xWdGFatDpd pic.twitter.com/r6iWmRGAL6