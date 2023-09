Az iráni munkaügyi minisztérium honlapjáról eltűntek az iparág oktatási követelményeire vonatkozó útmutatások, így lényegében nem lehet vizsgát tenniük azoknak, akik kozmetikusnak vagy manikűrösnek tanulnak.

A köröm- és szempillahosszabbítás tilalmát a női diákokra és 15 iparág képviselőire is kiterjesztenék – tudatta az iráni nemzetközi televíziós portál az Etemad helyi lap nyomán. A szabályozást a „család támogatásáról a tisztaság és a hidzsáb kultúrájának előmozdításával″ szóló törvény szerint vezetnék be – számol be róla a lengyel TVN24.

A szabályozás életbe lépésével jelentős számú nő veszítheti el a munkáját, miközben az iráni munkaügyi minisztériumhoz tartozó Műszaki és Szakmai Szervezet már tett néhány lépést a nők szakmai lehetőségeinek korlátozására. Egyes szépségszalonok működési engedélyét már vissza is vonták.

A Shargh nevű újság megjegyzi, hogy a kozmetikusok és a manikűrösök egy része mellett az újonnan érkezőket is az informális foglalkoztatási szektorba kényszerítheti a szabályozás. Mivel az iparhoz kötődő tanfolyamokra és képzésekre vonatkozó oktatási szabványokat is eltörölték, így nem tehetik le a szükséges vizsgákat és szakmai gyakorlatokat a képzésben résztvevők.

A törvényt az ENSZ szakértői pénteken "a nemek közötti apartheid egy formájának" nevezték. A nyilatkozat kiemelték, hogy a törvény rendelkezései számos "alapvető jogot" sértenek. A májusban előterjesztetett, azóta többször is módosított törvény a szervezet szerint jelentősen megnöveli a törvény rendelkezéseinek be nem tartásáért kiszabható büntetések számát.

A szakértők megállapítása szerint hónapokkal Mahsa Amini halála és a korlátozó törvények elleni tiltakozásokat követően többszintű büntetési rendszert vezettek be a nők ellen, melyek „magukban foglalják az alapvető szabadságjogok, valamint a szociális és gazdasági jogok egy sorától való megfosztásukat, ami aránytalanul nagy mértékben érinti a gazdaságilag marginalizált nőket."

Afganisztánban a tálib hatalom júliusban rendelte el az ország szépségszalonjainak bezárását.