Irán megszerezte a technológiát egy szuperszonikus cirkálórakéta megépítéséhez, amelyet még tesztelnek – jelentette szerdán a síita állam félhivatalos ügynöksége, a Tasnim.

Ez a rakéta, amely az iráni gyártású cirkálórakéták új generációja, jelenleg tesztelés alatt áll, és új fejezetet jelent Irán védelmi erejében

– írta az ügynökség.

A bejelentés az Egyesült Államokkal az Öbölben növekvő feszültségek közepette történt, és azt követően, hogy a múlt héten bemutatták a 600 km-es hatótávolságú rakétákkal felszerelt új hajókat.

Teherán kiveszi a részét az orosz-ukrán háborúból is

Az Institute for the Study of War napi frissítésében arról számolt be arról, hogy Irán dróngyárakat épít Belaruszban és Oroszországban – írta a Sky News augusztus elején. Az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke, Mohammad Bagheri Teheránban Viktor Krenin belarusz védelmi miniszterrel folytatott megbeszélésén a két ország közötti nagyobb védelmi ipari együttműködésre szólított fel.

Ukrajna májusban azt állította, iráni mérnökök vizsgálják, hogyan lehetne a belaruszi Gomelben lévő gyárakat dróngyártó üzemekké alakítani. Eközben a Biden-kormányzat júniusban felfedte, hogy Irán segít Oroszországnak dróngyárat építeni az oroszországi Jelabuga városában.