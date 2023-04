Írország átgondolhatja az évtizedek óta birtokolt semleges státuszát Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója miatt – jelentette az RTE helyi műsorszolgáltató. Micheál Martin ír külügyminiszter a fórumot bejelentve azt mondta:

A fórumon nemzetközi politikai és védelmi szakértők, akadémikusok és a civil társadalom képviselői vesznek részt. A konzultáció végén egy független elnök jelentést készít, amely a kormánynak szóló ajánlások alapját képezi majd – számolt be a Meduza hírügynökség.

Oroszország ukrajnai inváziója óta a semleges Svédország és Finnország is kérte felvételét a NATO-ba. Április 4-én Finnország hivatalosan a katonai szövetség 31. tagja lett. „Svédország Törökország és Magyarország ellenállása ellenére is tagja lesz a NATO-nak” – jelentette ki szerdán Jens Stoltenberg, a transzatlanti katonai szövetség vezetője.

