Ismét diáklányokat mérgeztek meg Iránban, de nincsenek életveszélyben – jelentette kedden az IRNA állami hírügynökség kórházi illetékesek beszámolóját idézve.

Aszgar Dzsafári, a helyi sürgősségi osztály vezetője szerint az áldozatok egyike sincs életveszélyben. Az IRNA úgy tudja, a mérgezést két nappal azt követően követték el, hogy a lányok visszatértek a perzsa újévhez kapcsolódó kéthetes iskolai szünetről.

Az utóbbi hónapokban hivatalos adatok szerint összesen 230 tanintézményben több mint 5000 diáklány vált mérgezés áldozatává, amit a hatóságok szerint bosszúból követtek el ellenük, amiért részt vettek a hidzsáb, vagyis a muszlim fejkendő kötelező viselése elleni tüntetéseken.

A mérgezéses támadások novemberben kezdődtek a síiták egyik szent városában, Kúmban, majd Irán 31 tartománya közül 25 másikban is voltak esetek.

Iran said it would investigate a wave of poisonings of female students. Hundreds of Iranian girls in different schools have suffered 'mild poison' attacks in recent months, the health minister said pic.twitter.com/J1ugqDfMND