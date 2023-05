A japán elnöki hivatal Twitter-üzenetében Kisida Fumio kormányfő leszögezte: bármilyen rakéta felbocsátása, „akkor is, ha azt műholdnak nevezik”, megsérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának Észak-Koreára vonatkozó határozatait.

Macuno Hirokazu kabinetfőtitkár kiemelte, hogy az ilyen jellegű műveletek a Japánban élők biztonságát fenyegetik, Tokió ugyanis nem zárja ki, hogy a műhold áthaladhat Japán területén.

A japán védelmi tárca közleményében aláhúzta, hogy

„minden, a szigetország területét fenyegető rakétát megsemmisítenek”.

Szöul hétfőn szintén felszólította Phenjant, vonja vissza tervét.

Észak-Korea a japán parti őrséggel azt közölte, hogy május 31-e és június 11-e között tervez műholdat fellőni. Szakértők figyelmeztetnek, hogy egy katonai műhold javítaná Phenjan megfigyelési és csapásmérő képességeit.

Az NHK japán közszolgálati média úgy tudja, Phenjan a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel is tudatta tervét, a japán parti őrséget pedig felszólította, alakítson ki erre az időre tengeri veszélyzónákat az érintett partoknál, felkészülve arra, hogy esetleg törmelékek hullanak az érintett térségekbe.

Ha Észak-Korea fellövi a műholdját, „határozott” válasz jöhet

Az észak-koreai műholdfellövésről hétfőn telefonos megbeszélést tartott az amerikai, a japán és a dél-koreai nukleáris főtárgyaló, a dél-koreai külügyminisztérium közlése szerint pedig a felek megegyeztek abban, hogy amennyiben Phenjan végrehajtja a fellövést, „határozott, közös válaszlépést adnak”.

Kisida hétfőn ugyanakkor azt is hangsúlyozta, továbbra is kész „közvetlenül” tárgyalni Phenjannal. Az észak-koreai külügyi tárca részéről azt közölték, a megbeszéléseknek semmi akadályát nem látják, ám figyelmeztettek arra is: nem hajlandók tárgyalni az Észak-Korea által elrabolt japán állampolgárok ügyéről, melyet megoldottnak tekintenek.

Phenjan 2002-ben ismerte el először, hogy 13 japán állampolgárt rabolt el – Tokió szerint több áldozatról van szó –, és ötüknek engedélyezte a hazatérést. A többieket halottnak nyilvánították, és a hozzátartozóknak elküldték ugyan az elhunytak állítólagos földi maradványait, azonban azokat nem lehetett hitelesen azonosítani.