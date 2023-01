A helyi média a támadót egy kelet-jeruzsálemi palesztin férfiként azonosította. Az izraeli hívők a zsidó szombat kezdetén imára gyűltek össze a zsidó település egyik zsinagógájában, és éppen távozni készültek, amikor a fegyveres tüzet nyitott. A rendőrök ezután lelőtték a támadót. Kobi Shabtai izraeli rendőrfőnök az utóbbi évek egyik legsúlyosabb támadásának nevezte a történteket.

Palesztin militáns csoportok dicsérték a támadást, de nem mondták, hogy valamelyik tagjuk a felelős. A támadást a palesztinok Ciszjordániában és a Gázai övezetben gyűlésekkel és édességek osztogatásával ünnepelték meg. Egy szemtanú elmondta a BBC tudósítójának, hogy látta a fegyverest az utcán, aki a levegőbe lőtt, miközben a biztonsági erők üldözték.

A támadás a holokauszt emléknapján történt, amely annak a hatmillió zsidónak és más áldozatnak állít emléket, akiket a németországi náci rezsim a holokauszt során megölt. „Zsinagógában imádkozókat megtámadni a holokauszt emléknapján, ráadásul sábátkor, borzalmas. Izraeli barátaink mellett állunk” - írta James Cleverly brit külügyminiszter a Twitteren.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter így reagált: „Az Egyesült Államok a leghatározottabban elítéli a szörnyű terrortámadást.” Joe Biden amerikai elnök beszélt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és felajánlotta a támogatás minden formáját - közölte a Fehér Ház.

Our thoughts are with the Israeli people following the terrorist attack in Jerusalem. It is particularly tragic on International Holocaust Remembrance Day. We condemn this attack and express our condolences to the victims’ families. May their memory be a blessing.