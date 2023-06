Elesett a színpadon az amerikai légierő akadémiájának csütörtöki diplomaosztóján Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke.

Az erről készült felvételek – ahogyan arra számítani lehetett – rohamos tempóban lepték el a világhálót.

„Minden rendben vele. Volt egy homokzsák a pódiumon, ahol a kézfogások zajlottak”

– idézi a Politico a Fehér Ház kommunikációs vezetőjét, Ben LaBoltot.

Biden falls on stage at the U.S. Air Force Academy graduation ceremony pic.twitter.com/I8batO1794