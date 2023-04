A 80 éves amerikai elnök helyi idő szerint kedd reggel a Twitteren közzétett kampányvideóban közölte hivatalosan is, hogy versenybe száll egy második mandátumért.

Joe Biden indoklást is fűzött a kampányvideója mellé, miszerint „minden generációnak van egy olyan pillanata, amikor ki kell állnia a demokráciáért és az alapvető szabadságjogokért”.

–írta az elnök.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly