Ausztria volt külügyminisztere, akit az orosz elnök megtáncoltatott az esküvőjén, egy kis orosz faluba költözött a nyárra – írja a Moscow Times.

Karin Kneissl az orosz médiának mindezt maga is megerősítette: a Moszkvától mintegy 350 kilométerre délkeletre fekvő Petrusovban bérel dácsát a nyárra. Ugyanakkor arról nem beszélt, hogy pontosan mióta lakik Oroszországban. Azt már egy helyi rendezvényen mondta el oroszul, hogy egyből beleszeretett a faluba, ahol nyaralót bérel, mert erősen emlékezteti arra az osztrák kis falura, ahol sokáig élt hazájában.

Karin Kneissl 2018-ban azzal került a címlapokra, amikor kiderült, hogy Putyin elnök hivatalos az esküvőjére, ahol le is fotózták őket, amint kézen fogva keringőznek a mulatságnak helyt adó szőlőskertben. Az esküvőn az orosz elnök három puszival és egy csokor virággal is köszöntötte a volt osztrák tárcavezetőt.

Az osztrák tárcától a Rosznyeftig

Karin Kneissl 2017 és 2019 között szolgált osztrák külügyminiszterként, majd 2021-ben csatlakozott a Rosznyeft orosz olajipari óriásvállalat igazgatótanácsához. A Rosznyeft igazgatótanácsából 2022 májusában lépett ki, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát.

Mindeközben Kneissl a Szentpétervári Egyetemen működő, Oroszország kulcsfontosságú kérdéseit vizsgáló Geopolitikai Megfigyelőközpont igazgatójaként van jelenleg is feltüntetve. A központot március elején azzal a céllal hozták létre, hogy megoldásokat találjon a globális kihívásokra és Oroszország politikai célkitűzéseinek elérésére.

Karin Kneissl honlapja szerint 2020 szeptemberében hagyta el Ausztriát, miután halálos fenyegetéseket kapott és magától az ausztriai munkavállalástól is eltiltották. Ezután egy rövid ideig egy kis francia farmon élt, majd Libanon északi részén: ezt követően telepedett le ideiglenesen Oroszországban.

Elmondása alapján a volt osztrák politikus utoljára 2019-ben találkozott személyesen Vlagyimir Putyinnal.

