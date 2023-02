Brüsszel úgy kezdte az új évet, hogy az Európai Parlament korábbi alelnöke, a görög szocialista Eva Kaili börtönbe került. Egy belga bíró megtagadta az óvadék letételét, miután korrupció, bűnszervezetben való tagság és pénzmosás vádjával vádolták meg a görög szocialista politikusasszonyt. A belga büntetőeljárás a nő élettársa, Francesco Giorgi és egy parlamenti munkatárs, Pier Antonio Panzeri volt olasz szocialista EP-képviselő ellen is folyik.

Belga és olasz források szerint a vádakat az érintettek tagadják, kivéve Francesco Giorgi, aki viszont másokra is terhelő beismerő vallomást tett. Pier Antonio Panzeri is beleegyezett, hogy enyhébb büntetésért cserébe teljesen átfogó vallomást tesz.

Salah Abdeslam, a 2015-ös párizsi terrortámadások kulcsfigurájának korábbi ügyvédje veszi át Eva Kaili görög európai parlamenti képviselő védelmét az Európai Parlamentben elkövetett korrupciós vizsgálatban. Sven Mary, Belgium egyik kiemelkedő büntetőjogi védőügyvédje hétfőn a Politiconak elmondta, ő veszi át André Risopoulos helyét.

A férfi ismert ügyvéd Belgiumban, egyrészt a magasrangú ügyfelei miatt, másrészt nyilvános szereplései miatt egy ügyvédekről szóló műsorban. Már korábban is „az ördög ügyvédje” néven ismerték olyan korábbi ügyfelei miatt, mint Fouad Belkacem, aki fiatal férfiakat toborzott az Iszlám Állam számára. Mary másfajta ügyeket is elvállalt, védte Sanda Dia családját, aki a KU Leuven egyetem egyik exkluzív klubja által végrehajtott brutális beavatási rituálé következtében halt meg. Sven Mary szókimondó figuraként ismert, kihangsúlyozta, hogy ő „nem olyan ügyvéd, aki csak az áldozatokat akarja védeni”.

(Szarvas Anikó)

