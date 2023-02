Az erről szóló döntést hétfőn, egy Kim Dzsongun észak-koreai vezető elnöklésével tartott megbeszélésen hozták, nem sokkal a múlt héten rendezett, két újabb közös amerikai-dél-koreai hadgyakorlat után – közölte a KCNA észak-koreai állami hírügynökség.

North Korea calls for strengthened war readiness posture, expanded drills https://t.co/jKVjx76zRf pic.twitter.com/yr0mu8SeB9

Mindeközben a kaliforniai székhelyű Planet Labs magánvállalat január végén közzétett műholdas felvételei szerint nagyszabású előkészületek indultak Phenjanban, a kommunista államban ugyanis február 8-án ünneplik a hadsereg fennállásának 75. évfordulóját, majd néhány napra rá, 16-án Kim Dzsongun apja, Kim Dzsong Il egykori észak-koreai vezető születésnapját.

A múlt héten az Egyesült Államok és Dél-Korea két légi hadgyakorlatot is tartott, a Koreai-félszigettől nyugatra rendezett manőverben amerikai, F-22-es és F-35-ös, valamint dél-koreai F35A típusú vadászgépek is részt vettek.

Extended deterrence@usairforce B-1B strategic bombers + F-22s & F-35Bs + ROK_AF F-35As conducted combined drills over the Yellow Sea this week.



???? ROK Air Force

???? https://t.co/RO1jF8CRXF#같이납시다 | ???????? #ROKUSAlliance ???????? | #WeFlyTogether@ROK_MND | @DeptofDefense pic.twitter.com/lIWkordKGS