„Józanul kell újraértékelnünk kapcsolatunkat Kínával, amely túlságosan fontos ahhoz, hogy kockára tegyük azt, mert jövőbeli gazdasági jólétünk és nemzetbiztonságunk egyik tényezője” – mondta Ursula von der Leyen a European Policy Centre és a Mercator for Chinese Studies brüsszeli kutatóintézetek meghívására tartott előadásában az EU-Kína kapcsolatok jövőjéről. Szerinte az EU Pekinghez fűződő viszonya egyre bonyolultabbá vált „Kína stratégai álláspontjának tudatos megkeményedése miatt".

Mint mondta, aggályos Kína katonai pozíciójának erősödése, a dezinformáció terjedése, valamint aggodalomra adnak okot az ujgurok ellen Hszincsiang tartományban végrehajtott súlyos emberi jogi jogsértések.

Von der Leyen szerint „nem életszerű” a Kínától való függetlenedés, de létfontosságú az Európát fenyegető kockázatok csökkentése. Véleménye szerint diplomáciai fronton ez azt jelenti, hogy globális kérdésekben és a meglévő nemzetközi rend és intézmények megerősítése érdekében az EU-nak szorosabban együtt kell működnie nyugati partnereivel.

„Ez a beszéd sok félreértelmezést és félremagyarázást tartalmazott a kínai politikáról és a kínai álláspontokról" – reagált az Európai Bizottság elnökének szavaira Fu Csong, Kína európai uniós nagykövete a Politico szerint. „Bárki is írta azt von der Leyen elnöknek, nem igazán érti Kínát, vagy szándékosan torzította el az álláspontunkat” – tette hozzá Cong.

Von der Leyen beszédében arra is kitért, hogy az EU-nak új egyensúlyt kell találnia Kínával, és Brüsszelnek csökkentenie kell az EU függőségét az olyan kulcsfontosságú alapanyagok tekintetében, mint például a lítium és más kritikus ásványi anyagok.

Wang Lutong, a kínai külügyminisztérium európai ügyekért felelős főigazgatója arra figyelmeztetett, hogy az EU veszélyes játékot űz, amire a bizottság elnökének kijelentései most még egy lapáttal rátettek.

The #EU side talks a lot about de-risking recently. If there is any risk, it is the risk of linking trade with ideology and national security and creating bloc confrontation. China is ready to work with the EU side to reject decoupling and promote global prosperity.(photo:AP) pic.twitter.com/tVkk8JGBNV