Megtörtént végre az a telefonos beszélgetés, amelyre szinte az egész világ várt. Kivéve persze Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Oroszország partnereit. Az ominózus párbeszéd ugyanis Hszi Csin-ping kínai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között zajlott – számolt be a Politico.

„Hosszú és tartalmas telefonbeszélgetést folytattunk Hszi Csin-ping elnökkel. Azt hiszem, hogy ez a hívás, valamint Ukrajna kínai nagykövetének kinevezése erőteljes lendületet ad majd a kétoldalú kapcsolatok fejlődésének” – írta Volodimir Zelenszkij a közösségi oldalán.

I had a long and meaningful phone call with ???????? President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.