Nemcsak kriptovalutával lehetett ám nagyot bukni az elmúlt években, hanem NFT-kel is. Az egyedi, eredetiséget igazoló kódsorral ellátott digitális művészeti alkotásokról nagyon sokat azt gondolták, ezek a gifek, videók, képek lesznek az új Mona Lisák. Ám ez nem igazán így alakult. A felhajtás elült, és az NFT-k ára elkezdett zuhanni. A gazdag emberek játszóterévé váló NFT-piac értéke nagyjából olyan mértékben zuhant, mint a kriptóké, igaz, egy-egy műalkotásért még most is hajlandók egyesek akár sok pénzt is adni – foglalta össze az RTL, a CNBC nyomán.

Mi az az NFT? Az NFT (non-fungible token rövidítése, vagyis magyarul: nem helyettesíthető zseton) 2017 óta létezik. Működése a Ethereum kriptovaluta blokklánc technológiáján alapul. Az NFT lényegében egy tartalomhoz, képhez vagy akár videóhoz kapcsolt, nem másolható, eredetiséget bizonyító kódsor.

A Bored Ape, vagy a rendes nevén Bored Ape Yacht Club alkotások sokáig az NFT-k Ferrarijai voltak, mára azonban hatalmasat esett az értékük. Ezek az alkotások szintén az Ethereum blokkláncra épülnek. A gyűjtemény különböző rajzolt majmok profilképeiből áll, amelyeket egy algoritmus generál.

Bored Ape, avagy unatkozó majom

A Bored Ape Yacht Club anyavállalata a Yuga Labs, amely 2021 áprilisában indult. A Bored Ape NFT tulajdonosai az alkotások beszerzésével egy privát online klubhoz is hozzáférést kapnak, amely exkluzív eseményekre jelent belépőt. Ezeket az NFT-ket igazi világsztárok vásárolták, többek között Madonna, Eminem, Snoop Dogg, Justin Bieber és Paris Hilton is vettek Bored Ape NFT-ket, de a legnagyobb gyűjtő talán Neymar volt. A brazil futballsztár egész gyűjteményt halmozott fel az évek során.

Egy tavaly decemberi blogposztból kiderült, hogy Neymar a gyűjteményét több mint 1,2 millió dollárért vásárolta.

Egy korszak véget ért

A felsorolt képek jelenlegi értéke azonban 200 ezer dollár körül mozog, ami azt jelenti, hogy a focista nem kevesebb, mint 1 millió dollárt veszített 2022 végéig úgy, hogy az egész NFT-gyűjtésbe 2022 elején szállt be. De nemcsak Neymar bukott nagyot az NFT-ken, hanem lényegében mindenki. A celebek és a szupergazdagok sokkal nagyobb arányban szálltak bele ebbe az üzletbe, nem véletlenül nevezik ezt a pénzesek játszóterének.