Felfüggesztette pénteken Gary Lineker műsorvezetői megbízatását a BBC brit közszolgálati tévétársaság, miután az egykori futballsztár minapi Twitter-bejegyzésében éles szavakkal marasztalta el a konzervatív párti brit kormány által beterjesztett bevándorlási törvénytervezetet. A BBC döntését komoly felzúdulás követte, és a cég több más világszerte ismert sportműsorvezetője közölte, hogy szolidaritásból távol marad a hétvégi műsoroktól.

A brit kormány a héten új törvénytervezetet terjesztett elő, amelynek értelmében jogilag kötelező lesz mindazok kitoloncolása, akik biztonságos országok – például Franciaország – érintésével illegálisan érkeznek brit területre. A készülő brit törvényszigorítás alapján azoknak, akik illegálisan lépik át a brit határt, véglegesen megtiltják, hogy valaha is visszatérjenek Nagy-Britanniába, és ha menedékjogi kérelmet nyújtanak be, az külön elbírálás nélkül érvénytelennek minősül.

Gary Lineker, aki futballkarrierje során 80-szor szerepelt az angol válogatottban és élvonalbeli klubok – köztük az Everton, a Barcelona és a Tottenham Hotspur – színeiben is játszott, jelenleg a BBC televízió csaknem hatvan éve futó hétvégi futballmagazinja, a Match of the Day műsorvezetője.

Lineker bírálta az új bevándorlási törvénytervezetet

Az egykori futballsztár azonban a Twitteren e héten megjelent bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a brit kormány új bevándorlási törvénytervezete „felmérhetetlenül kegyetlen”, mivel a leginkább veszélyeztetett emberek ellen irányul, és nyelvezete „nem különbözik a harmincas évek Németországában alkalmazott nyelvezettől”.

Az ügyben pénteken megszólalt Suella Braverman brit belügyminiszter, a törvénytervezet előterjesztője is, aki az ITV brit kereskedelmi televízió hírműsorában „felelőtlennek” nevezte Lineker megnyilvánulását.

A BBC péntek este hivatalos közleményben tudatta: felkérte Gary Linekert, hogy lépjen vissza a Match of the Day műsorvezetésétől mindaddig, amíg nincs „egyértelmű álláspont” arról, hogy Lineker „miként használja” a közösségimédia-felületeket. A közlemény szerint

a BBC soha nem mondta, hogy Linekernek nem lehet saját véleménye olyan ügyekben, amelyek számára fontosak, azt viszont kérte, hogy a műsorvezető „messze kerülje” az állásfoglalást pártpolitikai ügyekben és vitatott politikai kérdésekben.

A közlemény azonnal komoly felzúdulást keltett. A Match of the Day két másik egykori futballsztár műsorvezetője, Ian Wright és Alan Shearer péntek este szinte egyidejűleg bejelentette, hogy szolidaritásként Lineker iránt ők sem vállalják a fellépést a szombaton esedékes következő műsorban.

„Gyáva döntés”

A legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt pénteki közleményében „gyáva döntésnek” nevezte Lineker felfüggesztését és azzal vádolta a BBC-t, hogy politikai nyomás hatására támadást intézett a szólásszabadság ellen.

„Azokat a tory politikusokat, akik a kormánnyal egyet nem értők kirúgásáért lobbiznak, ki kell nevetni, és nem törleszkedni kell hozzájuk” – áll a Labour közleményében. A párt a döntés újragondolására szólította fel a BBC-t.