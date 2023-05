„A Nyugat azon törekvése, hogy esetleg modern harci repülőgépeket küldjön Ukrajnába, óriási kockázatokat hordoz” – figyelmeztetett szombaton Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes a Politico híradása szerint.

A miniszter a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek adott interjúban tett megjegyzései annak nyomán hangzottak el, hogy az Egyesült Államok beállt egy közös nemzetközi erőfeszítés mögé, amelynek célja az ukrán pilóták kiképzése a modern vadászgépek, köztük az F-16-osok használatára. Ez egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint előkészítheti az utat ahhoz is, hogy végül korszerű nyugati harci repülőgépeket küldjenek Ukrajnába.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken egy Twitter-bejegyzésben üdvözölte az amerikai döntést, mondván, hogy az „nagymértékben megerősíti az égi hadseregünket”. Zelenszkij arra számít, hogy a Hirosimában tartandó G7-csúcstalálkozón megvitatják ennek a döntésnek a gyakorlati megvalósítását.

I welcome the historic decision of the United States and @POTUS to support an international fighter jet coalition. This will greatly enhance our army in the sky. I count on discussing the practical implementation of this decision at the #G7 summit in Hiroshima.