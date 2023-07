Mindezt Szergej Akszjonov, az Oroszország által 2014-ben egyoldalúan elcsatolt Krími Köztársaság vezetője közölte a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

– mondta Akszjonov. Hozzátette, hogy a tűz miatt le kellett zárni a közeli Tavrida autópályát.

Oleg Krjucskov, a krími vezető tanácsadója elmondta, hogy az autópályát a 118-as és a 130-as km között lezárták. „A szállítást a regionális hálózat mentén Sztarij Krim és Pervomajszkoje településeken keresztül végzik. Ez a régi kercsi út" – tette hozzá.

A Tavrida 250,7 km hosszú, első műszaki kategóriájú autópálya, a félsziget új úthálózatának alapja. A Kercs és Szevasztopol közötti négysávos út építése 2017-ben kezdődött, hat szakasza a Krími Köztársaság területén halad át, kettő Szevasztopol közigazgatási határain belül.

Két ideiglenes szállásközpont fogadja az evakuáltakat – közölte Telegram-csatornáján szerdán a krími rendkívüli helyzetek minisztériuma.

Közben már megjelentek az első felvételek, habár a tűz okáról nem szólnak a hivatalos nyilatkozatok.

REPOST (I had selected the wrong footage):



In Staryi Krym in occupied Crimea an ammo depot was hit. About 2000 residents are being evacuated. The highway between Sevastopol and the Kerch bridge is closed right now.



Rattling sounds of ammunition that is cooking off. pic.twitter.com/7CLILfVL1b