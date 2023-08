Weöres Szabolcs ott lesz a jövőre startoló Vendeé Globe viadalon, és mindenfajta külső segítség és kikötés nélkül meg fogja kerülni a bolygónkat a New Europe fedélzetén. A rendkívüli sportember a Napi.hu-nak Ha már magyarok és a Föld. Ha minden jól megy,ott lesz a jövőre startoló Vendeé Globe viadalon, és mindenfajta külső segítség és kikötés nélkül meg fogja kerülni a bolygónkat a New Europe fedélzetén. A rendkívüli sportember a Napi.hu-nak arról beszélt , hogy be akarja bizonyítani, hogy Magyarországról is bármit el lehet érni.

Hiába a példamutatás, a világ továbbra sem tanul.

Oroszország ukrajnai háborúja tovább szedi az áldozatait, de most már ukrán drónok csapódtak be Moszkvában is. Ugyanakkor a háború továbbra is jó üzlet, már persze a fegyvergyártóknak. A közép-európai fegyveripar a berlini fal leomlása óta a leggyorsabb ütemben gyárt fegyvereket, lövedékeket és egyéb katonai felszereléseket, mivel a vállalatok felgyorsítják a termelést, hogy Ukrajnának szállítsanak, és hogy a védelmi kiadásokat növelő országok globális keresletét kielégítsék.





Afrika is forrong. A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) tagállamainak védelmi vezetése Az pedig csak tovább rontja az összképet, hogy. A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) tagállamainak védelmi vezetése véglegesítette a nigeri katonai intervenció tervét pénteken, és mozgósításra szólította fel a tagországok hadseregeit.





potenciális mekkora veszélyt jelentenek az elektromos autók. Az biztos, hogy nem volt valami jó reklám, amikor Hollandia partjainál Magyarország akkumulátor nagyhatalmi törekvései szempontjából sem mindegy, hogy. Az biztos, hogy nem volt valami jó reklám, amikor Hollandia partjainál kigyulladt egy autókat szállító hajó, fedélzetén ötszáz nehezen oltható elektromos személygépkocsival. Az RTL Nieuws jelentése szerint a fedélzeten lévő egyik elektromos autó akkumulátora robbanhatott fel és okozhatta a katasztrófát.





De pokoli képeket a határainkhoz közel is rögzítettek, ugyanis Szlovéniában az áradások elől az emberek a házak tetejére menekültek . A helyi környezetvédelmi hivatal a legmagasabb szintre emelte az időjárási riasztást, miután

24 órán belül egy hónapnyi csapadék hullott le az ország északi, északnyugati és középső részein. A klímaválság kapcsán jegyezzük meg, hogy jóváhagyta az Európai Bizottság Magyarország számára az európai zöld megállapodáshoz (European Green Deal) kapcsolódó ipari tervnek megfelelően a klímasemleges gazdaságra való átállást támogató, mintegy 2,36 milliárd euró (kb. 880 milliárd forint) összértékű programot.

