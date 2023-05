A kelet-szicíliai Catania városát kiszolgáló járatokat vasárnap törölték, miután a közeli Etna kitörése vulkáni hamut szórt a kifutópályákra – írja a repülőtéri hatóságokra hivatkozva az Index.

A Reuters beszámolója szerint a 3330 méter magas vulkán évente többször is kitörhet, lávát és hamut lövellve a magasba a földközi-tengeri sziget fölé. Az utolsó nagyobb kitörés 1992-ben volt.

Eruption of Etna volcano in Sicily,suspended flights from Catania⚡⚡⚡ pic.twitter.com/NgU9E2jzxu