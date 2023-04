Dzsoginder Szing, Udampur körzet vezető tisztségviselője szerint a túlzsúfolt gyalogoshídon több mint százan ünnepelték a tavaszi szüreti fesztivált, és az ünneplők tömege alatt a híd a folyóba roskadt. Hozzátette, hogy a szűk híd legfeljebb három tucat ember súlyát bírta volna el.

A halálos áldozat egy tízéves lány volt, a hetvennél több sérült közül heten válságos állapotban vannak.

Foot Bridge collapse | J&K: 62 people were injured while 25 were referred to the district hospital. The evacuation was done in half an hour. 5 injured people in critical condition were referred to Jammu: DM, Udhampur