Árverésre bocsátják ősszel New Yorkban Diana hercegnő piros, báránymintás pulóverét, amelyet még a jelenlegi brit uralkodóval, III. Károllyal kötött házassága előtt viselt – jelentette be hétfőn a Sotheby's aukciósház.

A több fehér és egy fekete báránnyal díszített piros pulóvert Lady Diana Spencer, az akkor még trónörökös Károly herceg menyasszonya 1981 nyarán hordta.

A Sotheby's szerint a pulóverért akár 82 ezer eurót (30 millió forintot) is megadhat majd egy gyűjtő.

