Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora nyitotta meg a 2023-as Ludovika Fesztivált. Köszöntő beszédében kiemelte, hogy Európának erősnek és nyugodtnak kell maradnia az ukrán-orosz háború árnyékában.

A fesztivál szervezésével szeretnénk a fiatalokhoz közelebb vinni az egyenruhás életet – fogalmazott a rektor, aki megemlítette, hogy a szórakoztató programok mellett több mint 40 előadásra, beszélgetésre is sor kerül. Többek között Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Deutsch Tamás uniós képviselő is találkozik a fiatalokkal.

A nyitóelőadást az Egyesült Államok védelmi minisztériumának tanácsadója, Edward N. Luttwak tartotta, aki a Magyarország szomszédságában zajló ukrán-orosz háborúról fejtette ki véleményét.

A háború kirobbanásakor mind az amerikai, mind az orosz hírszerzés tévesen becsülte meg a harcok várható időtartamát és jellegét

– mondta az amerikai tanácsadó.

Elmaradt a Blitzkrieg, helyette hagyományos háború zajlik

Eredetileg a nyugati hatalmak és Oroszország is villámháborúra számítottak, a Biden-adminisztráció még a teljes ukrán kormány kimenekítését is tervbe vette – azonban erre nem került sor. „A várakozásokkal szemben egy olyan hagyományos harci helyzet alakult ki Ukrajna keleti területén, mint amilyet a XX. században többször is láthattunk” – fogalmazott Edward N. Luttwak.

A katonai múlttal is rendelkező tanácsadó kiemelte, hogy az Egyesült Államok katonai vezetésében sokan még soha nem vettek részt valós harcokban, nincsen tapasztalatuk az európai viszonyokról. A helyzetet tovább bonyolítja az orosz hadsereg változatos nemzetiségű összetétele: a zsoldosok mellett, csecsen és burját katonákkal vívja Moszkva ezt a háborút.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azért kerüli a teljes mozgósítást, hogy ne alakuljon ki jelentős tiltakozási hullám Oroszországban. Az orosz hadsereg ezért nem teljes kapacitásával harcol például Bahmut városában sem, hanem helyi offenzívákat indít, lokális célpontokra összepontosít, hogy a „speciális hadműveleteket” ne kelljen háborúnak nyilvánítani – fogalmazott az amerikai szakértő.

Edward N. Luttwak kitért arra is, hogy a hagyományos eszközökkel zajló háború mellett folyik egy információs és kiberháború is. A konfliktus kimenetelét illetően nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, de megjegyezte, egy hagyományos háború után hagyományos békekötésre lesz szükség.

