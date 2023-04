Több, egymástól független diplomáciai forrásra hivatkozva a 444 arról ír, hogy az Egyesült Államok új intézkedést tervezhet a magyar kormány megregulázására.

David Pressman, az USA budapesti nagykövete szerda délutánra sajtótájékoztatót hívott össze. Hivatalosan nem jelölt meg semmilyen témát az eseményre, a 444 forrásokra hivatkozva azt írja, akár arról is lehet szó, hogy szankciókat jelent be.

A lap forrásai között felmerült az is, hogy a 2014-es kitiltásokhoz hasonlóan Amerika szankciót vethet ki befolyásos személyekre.

A lap szerint számos jel utal a magyar és az amerikai kormány diplomáciai viszonyának kiéleződésére:

Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelő beszédében amerikai diplomaták nevéből csinált viccet, a mostani nagykövetet, David Pressmant például Présembernek nevezte, és azóta sokszor elismételte, hogy Magyarországot „bele akarják préselni” az Oroszország elleni háborúba. Orbán úgy fejezte be a gondolatát az évértékelőn, hogy reméli, a következő nagykövetet nem Puccininak hívják majd - arra utalva, hogy az USA esetleg puccsot készíthet elő a kormányával szemben.

Pressman nagykövet sem fukarkodott a kritikákkal. Rendszeresen sérelmezte, hogy a kormánypárti sajtó orosz állami propagandát terjeszt.

A portál arra jutott, hogy

a gúnnyal átszőtt üzengetés mögött nagyon komoly feszültség van a két kormány között.

Az elmúlt időszakban többször egymásnak feszült Pressman és a magyar külügyminiszter is:

Az egyik ilyen volt, amikor David Pressman február elején élesen bírálta a magyar kormányt, mert szerinte „a magyar kormány politikusai gyakran beszélnek a béke előmozdításától, de – a szankciók elítélésétől kezdve az orosz tűzszüneti javaslatok elfogadásáig – továbbra is a Putyin által támogatott nézeteket hangoztatják”.

Erre reagált nem sokkal később Szijjártó Péter külügyminiszter, aki úgy vélekedett, szerinte teljes mértékben érdektelen, hogy mit gondol Pressman. Orbán Viktor április 3-i, Trumppal készült közös fotója után pedig Pressman posztolta ki a két politikus képét azzal a szöveggel, hogy „Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere néhány hete azt mondta: Azzal mutatjuk ki tiszteletünket, hogy nem avatkozunk bele más országok belpolitikájába, nem nyilvánítunk véleményt, nem próbáljuk befolyásolni azt.”

The Foreign Minister of Hungary, Péter Szijjártó, a few weeks ago: “We show our respect by not interfering in the internal politics of other countries, by not expressing our opinions or trying to influence them.” https://t.co/S6q9VLx8cU