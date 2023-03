Az utazási kedv hazánkban továbbra is töretlen, beindultak a nyári foglalások, amelyek száma már januárban nagyon biztató volt – számol be a tendenciáról a Turizmus Online.

Visszatért hazánkban a korai foglalási kedv, és sok nyaralni vágyó már bebiztosította foglalásával a nyári vakáció legjobb helyeit.

Az átlagosan 7,6 napos nyaralást kereső magyar utazók átlagosan 980 eurót költenek.

A szállodai kategóriákat tekintve a magyarországi TUI vendégek több mint 84 százaléka négy- és ötcsillagos hotelben foglalja le szállását. A trend, a legnépszerűbb mediterrán úti célok esetében egyértelműen a minőségi, all inclusive szolgáltatások felé mutat.

Ezek a legnépszerűbb úti célok

Idén a középtávú úti célok között Törökország, Spanyolország és Horvátország áll az első helyen, a nyaralók 67 százaléka e három ország valamelyikébe foglalta le nyaralását. A negyedik helyen Görögország áll népszerű nyaralószigeteivel (Kréta, Rodosz. Kos). Törökország 2023-ban tért vissza újra a lista élére, az ott nyaraló vendégek száma az előző évhez képest növekedett.

Az úti célok tekintetében az első helyen Antalya áll Mallorca és Larnaca előtt.

Azonban idén továbbra is jelentős a távoli országok iránti kereslet. Első helyre egy új desztináció, Tanzánia került, amelyet Indonézia, a Maldív-szigetek és az Egyesült Arab Emírségek követ. Az all inclusive ajánlatok népszerűsége is töretlen: „Jelenleg a Magyarországról érkező nyári foglalások 70 százaléka all inclusive csomagot foglal magában” – közölte Taskár Tamás, a TUI Magyarország értékesítési vezetője.

Top 5 úti cél idén nyáron