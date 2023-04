Az elképzelés szerint az Etihad Stadion északi lelátójának kapacitása 7700 ülőhellyel bővülne, és ezzel az aréna befogadóképessége meghaladná a 60 000 főt.

A 300 millió font értékű javaslat a lelátó bővítésén kívül egy U-alakú hozzáépítésről is szól, amely épületrészben múzeum, klubbolt, 400 ágyas szálloda és egy háromezer fő befogadására alkalmas fedett, minden időjárási viszonyok között nyitva tartó köztér is helyet kapna – számol be a részletekről az Architects’ Journal.

Kép: Manchester City FC

Az új építmény két oldalán négy emelet magas LED-képernyők fogadják majd a stadionba érkezőket.

A Manchester City stadionja a 2002-es Nemzetközösségi Játékokra készült, majd ezután alakították át a Premier League mérkőzésekre. Aktuális befogadóképessége 54 500 fő, míg a helyi rivális Manchester United stadionja, az Old Trafford 74 310 fő befogadására alkalmas.

A klub vezetősége szerint az építkezésnek még idén el kell kezdődnie, és az átadás a 2025/26-os szezon kezdetére várható.